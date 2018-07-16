Путин и Трамп обменялись подарками: мяч, майка и шайба

Глава Белого дома Дональд Трамп преподнес в подарок президенту России Владимиру Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за американскую команду Washington Capitals, а также хоккейную шайбу. Встреча Путина и Трампа с глазу на глаз длилась более двух часов

Владимир Путин в свою очередь вручил американскому президенту официальный мяч ЧМ-2018. Трамп с улыбкой принял подарок и перебросил его своей жене Меланье.

Российский лидер Владимир Путин считает переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «успешными» и «полезными». По словам Путина, встреча проходила в деловой и откровенной атмосфере.