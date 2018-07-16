Путин назвал Трампу условие продолжения транзита газа через Украину

На прошедших переговорах лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали тему Украины. В частности, Трамп отметил, что опасается исчезновения транзита через Украину. Петр Порошенко рассказал, как Киев должен закупать российский газ

Путин на это сообщил, что Россия готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной, но есть условие: спор компаний в Стокгольмском суде должен быть урегулирован. "Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит", - сказал Путин на пресс-конференции.

Дональд Трамп уверен, что встречи с президентом России Владимиром Путиным теперь будут частые. Они позволят быстро решать все накопившиеся вопросы, считает Трамп.

Ранее стало известно, как Трамп прокомментировал диалог с Владимиром Путиным.