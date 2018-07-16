Франция закрывает торговое представительство в России
16 июля 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в Российской Федерации лишено дипломатического статуса и будет закрыто в соответствии с решением МИД России.
В дипмиссии французской республики пояснили, что за несколько месяцев условия деятельности Business France в России сильно ухудшились, в частности, на банковский счет организации были наложены незаконные, как считают во Франции, аресты. Также это решение связано "с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", — сообщает посольство.
Решение вступает в силу с понедельника, 16 июля, после уведомления от российских органов власти о том, что организация больше не имеет права вести свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства.
Французские дипломаты уточнили, что Business France будет и дальше осуществлять свою деятельность на российской территории, но уже с опорой на "негосударственных партнеров".
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