Франция закрывает торговое представительство в России

Представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в Российской Федерации лишено дипломатического статуса и будет закрыто в соответствии с решением МИД России.

В дипмиссии французской республики пояснили, что за несколько месяцев условия деятельности Business France в России сильно ухудшились, в частности, на банковский счет организации были наложены незаконные, как считают во Франции, аресты. Также это решение связано "с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", — сообщает посольство.

Решение вступает в силу с понедельника, 16 июля, после уведомления от российских органов власти о том, что организация больше не имеет права вести свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства.

Французские дипломаты уточнили, что Business France будет и дальше осуществлять свою деятельность на российской территории, но уже с опорой на "негосударственных партнеров".