Министр Германии выступил с заявлением, что Европа не может полагаться на США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением, что Европа не может полностью рассчитывать на Вашингтон. Министр сообщил, что необходимо по-новому выстраивать отношения с Соединёнными Штатами.

По словам главы ведомства, чтобы сохранить партнёрские отношения с Белым домом, Европа должна по-новому их выстраивать. Министр также подчеркнул, что это возможно только при условии независимой и уверенной в себе Европе, передаёт РИА Новости. Хайко Маас добавил, что какими бы ни были «абсурдными» заявления Дональда трампа в Твиттере, страны ЕС должны сплотиться сильнее.

Напомним, что лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS сказал, что считает страны ЕС своими «соперниками» в плане торговых отношений.