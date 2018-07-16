Министр Германии выступил с заявлением, что Европа не может полагаться на США
16 июля 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением, что Европа не может полностью рассчитывать на Вашингтон. Министр сообщил, что необходимо по-новому выстраивать отношения с Соединёнными Штатами.
По словам главы ведомства, чтобы сохранить партнёрские отношения с Белым домом, Европа должна по-новому их выстраивать. Министр также подчеркнул, что это возможно только при условии независимой и уверенной в себе Европе, передаёт РИА Новости. Хайко Маас добавил, что какими бы ни были «абсурдными» заявления Дональда трампа в Твиттере, страны ЕС должны сплотиться сильнее.
Напомним, что лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS сказал, что считает страны ЕС своими «соперниками» в плане торговых отношений.
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