МИД России согласен со словами Трампа о "глупости" США
16 июля 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел РФ согласно с Дональдом Трампом в том, что отношения двух стран, как он написал в своем Twitter, хуже чем когда-либо из-за "безрассудства и глупости" Вашингтона.
"Мы согласны", – ответил в Twitter МИД России.
В данный момент в Хельсинки проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой стороны, в том числе, будут обсуждать отношения между Москвой и Вашингтоном.
Президент России Владимир Путин на 30 минут позже, чем ожидалось, прилетел в Хельсинки на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Трамп приехал на переговоры с Путиным с опозданием на 20 минут.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес