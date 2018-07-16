Министерство иностранных дел РФ согласно с Дональдом Трампом в том, что отношения двух стран, как он написал в своем Twitter, хуже чем когда-либо из-за "безрассудства и глупости" Вашингтона.

"Мы согласны", – ответил в Twitter МИД России.

В данный момент в Хельсинки проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой стороны, в том числе, будут обсуждать отношения между Москвой и Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин на 30 минут позже, чем ожидалось, прилетел в Хельсинки на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Трамп приехал на переговоры с Путиным с опозданием на 20 минут.