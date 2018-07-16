Обнародованы данные о срыве Москвой операции по захвату Крыма флотом НАТО

США инспирировали госпереворот в Киеве, чтобы разместить в Крыму базу НАТО. Соответствующее заявление сделала украинский политик Татьяна Монтян.

По словам Монтян, после победы Евромайдана на полуостров планировалось перебросить флот Североатлантического альянса, однако вхождение региона в состав Российской Федерации сорвало данную операцию. Украина без Крыма превратилась для США в «балласт», Вашингтон не знает, как с ней поступить, отметила политик.

Отечественный эксперт Михаил Александров высказал схожую точку зрения. По его мнению, в 2014 году существовала угроза того, что Крым перейдет под контроль США, пишет издание «Правда.Ру».

В феврале 2014-го в результате массовой многомесячной акции протеста, названной в СМИ Евромайданом, на Украине был свергнут президент страны Виктор Янукович. В марте того же года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого он стал российским регионом.