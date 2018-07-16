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МИД Испании заявил, что у Трампа не складываются отношения со всем миром
16 июля 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Испании Жозеп Борелль считает, что у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа плохие отношения со всем миром. Такое заявление министр сделал по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе в понедельник.
Главу МИД Испании попросили прокомментировать предстоящий саммит двух политических лидеров: Владимира Путина и Дональда Трампа, передаёт ТАСС. Министр сообщил, что ни тот, ни другой ему не рассказывали о том, чего ждать от этой встречи. При этом Борелль знает, что президент США не ожидает от переговоров чего-то особенного. «Кажется, что у него плохие отношения со всем миром», - заявил глава ведомства. Он также подчеркнул, что не похоже, что Трампу «важно мнение ЕС».
По словам источника, ранее в интервью телеканалу CBS глава Белого дома сказал, говоря о торговых отношениях, что страны ЕС – конкуренты США. Россия и Китай тоже являются соперниками, но, как пояснил президент, это не означает, что они плохие, а только составляют конкуренцию.
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