МИД Испании заявил, что у Трампа не складываются отношения со всем миром

Глава МИД Испании Жозеп Борелль считает, что у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа плохие отношения со всем миром. Такое заявление министр сделал по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе в понедельник.

Главу МИД Испании попросили прокомментировать предстоящий саммит двух политических лидеров: Владимира Путина и Дональда Трампа, передаёт ТАСС. Министр сообщил, что ни тот, ни другой ему не рассказывали о том, чего ждать от этой встречи. При этом Борелль знает, что президент США не ожидает от переговоров чего-то особенного. «Кажется, что у него плохие отношения со всем миром», - заявил глава ведомства. Он также подчеркнул, что не похоже, что Трампу «важно мнение ЕС».

По словам источника, ранее в интервью телеканалу CBS глава Белого дома сказал, говоря о торговых отношениях, что страны ЕС – конкуренты США. Россия и Китай тоже являются соперниками, но, как пояснил президент, это не означает, что они плохие, а только составляют конкуренцию.