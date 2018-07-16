В Совфеде считают, что Лондон пытается повлиять на саммит Путина и Трампа
16 июля 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что власти Великобритании пытаются повлиять на результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Политик отметил, что официальный Лондон постоянно выдвигает через СМИ новые обвинения в отношении России по "делу Скрипалей", стараясь оказать негативное влияние на грядущую встречу. Ранее британские следователи заявили, что экс-полковника ГРУ и его дочь могли отравить сотрудники Генштаба ВС России.
Клинцевич подчеркнул, что подобная статья в The New York Times является очередным фейком, который ни на что не повлияет.
По мнению сенатора, подобные шаги напоминают подбрасывание дров в затухающий костер, передает РИА "Новости".
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