В Совфеде считают, что Лондон пытается повлиять на саммит Путина и Трампа

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что власти Великобритании пытаются повлиять на результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Политик отметил, что официальный Лондон постоянно выдвигает через СМИ новые обвинения в отношении России по "делу Скрипалей", стараясь оказать негативное влияние на грядущую встречу. Ранее британские следователи заявили, что экс-полковника ГРУ и его дочь могли отравить сотрудники Генштаба ВС России.

Клинцевич подчеркнул, что подобная статья в The New York Times является очередным фейком, который ни на что не повлияет.

По мнению сенатора, подобные шаги напоминают подбрасывание дров в затухающий костер, передает РИА "Новости".