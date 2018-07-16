Пушков перед встречей с Путиным рассказал о слабости Трампа

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в понедельник, 16 июля, перед встречей президентов США и России в Хельсинки рассказал о слабости Дональда Трампа.

По мнению сенатора, американский лидер не имеет в настоящий момент возможностей для проведения переговоров с российским коллегой с позиции силы, передает "Свободная пресса". Пушков отметил, что Владимир Путин прибудет на встречу после удачного проведения чемпионата мира по футболу, с большими успехами в Сирии и укрепленным авторитетом на международной арене.

Дональд Трамп в свою очередь недавно присутствовал на "непростом" саммите НАТО и видел британцев, которые жестко выступали против его визита в Соединенное Королевство.