Пушков перед встречей с Путиным рассказал о слабости Трампа
16 июля 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в понедельник, 16 июля, перед встречей президентов США и России в Хельсинки рассказал о слабости Дональда Трампа.
По мнению сенатора, американский лидер не имеет в настоящий момент возможностей для проведения переговоров с российским коллегой с позиции силы, передает "Свободная пресса". Пушков отметил, что Владимир Путин прибудет на встречу после удачного проведения чемпионата мира по футболу, с большими успехами в Сирии и укрепленным авторитетом на международной арене.
Дональд Трамп в свою очередь недавно присутствовал на "непростом" саммите НАТО и видел британцев, которые жестко выступали против его визита в Соединенное Королевство.
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