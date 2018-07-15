Будет ли Россия участвовать в разоружении КНДР?

По данным «Аргументов недели», во время саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп помимо Сирии и Афганистана обсудит с Владимиром Путиным и вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Как ожидается, Трамп попросит своего визави помочь со специалистами-ядерщиками.

«В США существует устойчивое мнение, что именно наша страна помогла Пхеньяну создать ракетные носители и ядерные боезаряды к ним. Не хотелось бы обсуждать достоверность этой информации, Москва много раз говорила об этом. Но исходя из нее, и намеченной на сентябрь встречи Владимира Путина и Ким Чем Ына во Владивостоке, американская сторона будет просить нас помочь со специалистами и убедить лидера КНДР принять российскую помощь», - рассказал «АН» российский дипломатический источник, причастный к подготовке встречи Путина и Трампа.

По его словам, «в принципе наша позиция известна: мы за мир во всем мире, а уже тем более на Корейском полуострове около наших границ. Многие корейские физики ядерщики действительно учились у нас, и будут рады встретится со старыми друзьями. Но Пхеньян, насколько мы понимаем, не готов идти на односторонние уступки, разоружаться и жить под угрозой «ливийского сценария». В КНДР высказывают обоснованные сомнения, что США не вывезли со своих военных баз в Южной Корее тактическое ядерное оружие и требуют допустить международных экспертов, в том числе и российских, для проверки этой информации».

«Мы солидарны с этой позицией», - заключил дипломат.