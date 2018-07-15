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Трамп попросит помощи у Путина
15 июля 2018, 12:32 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «Аргументам недели», на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа одной из тем обсуждения станет формат возможной российской помощи в стабилизации ситуации в Афганистане.
По словам российского военно-дипломатического источника, в списке вопросов, которые по дипломатическому этикету в преддверии российско-американского саммита Вашингтон передал в Кремль, значится и вероятные возможности России в урегулировании ситуации в Афганистане.
«В последнее время там резко обострилась обстановка, постоянно приходят сообщения о боевых столкновениях между сторонниками (запрещенных в России) организаций «Исламское государство» и «Талибан». Причем это принимает массовый характер. Сегодня бои идут в провинциях Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль и Пактия. Афганская армия и ее силы безопасности не вмешиваются, так как фактически не боеготовы. А американские наземные войска вообще не покидают места постоянной дислокации», - говорит источник.
По его словам, американская сторона может предложить нашим военным (особенно старшим офицерам, имеющим боевой опыт и вышедшим в отставку) стать военными советниками и инструкторами в афганской армии. «Привлечь, так сказать, неофициально через американские или английские ЧВК. Возможно и привлечение к охране логистических коридоров снабжения де-факто российских ЧВК, но имеющих иностранную юрисдикцию. Говорят, эта инициатива исходит от командования Пентагона, который имел возможность наблюдать действия российских служащих ЧВК в Сирии», - подчеркнул дипломат.
Отвечая на вопрос «АН» о том, что официальный Кабул может и сам предложить нашим отставникам должности военных советников, источник заметил, что «финансирование обучения афганской армии практически полностью зависит от США, поэтому за ними последнее слово».
Какую позицию займет президент Путин на переговорах, естественно, неизвестно. Но даже если и согласится на предложение Трампа, общественность об этом информировать не будут. Все военные вопросы обычно остаются в тени дежурной дипломатической риторики.
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