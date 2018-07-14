На митинг «Справедливой России» собралось 900 человек вместо обещанных 3000

Сегодня, 14 июля, в 12-00 на площадке у ДК «Колющенко» в Челябинске активисты партии «Справедливая Россия» во главе с Валерием Гартунгом организовали еще одну акцию протеста. Челябинцы требовали рассмотреть альтернативу будущим законам о повышении пенсионного возраста и НДС. Вопреки заявлениям организаторов о том, что на акцию придут порядка 3 тысяч человек, по факту собралось менее тысячи.

Отметим, что это уже третий официальный провал акции протеста в Челябинске. Участники акции рассказали, что не отели тратить свой выходной день и отрываться от дел на дачах и дома. Ходили слухи, что некоторым работникам ЧКПЗ пригрозили увольнением, если они не придут. Некоторые активисты для массовости «согнали» жителей региона. Несмотря на то, что акция протеста была согласована с администрацией, большинство челябинцев не захотели поддержать протестующих.