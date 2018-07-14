Песков не исключил признание Трампом Крыма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил признание президентом США Дональдом Трампом Крыма российским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью RT в преддверие встречи российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Трамп заявил, что улучшение отношений России и США возможно при сохранении Крыма

По мнению Пескова, возможно, произойдет изменение главой американского государства мантры об отказе признавать присоединение Крыма к России.

Пресс-секретаря президента РФ подчеркнул, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с США, и выразил надежду, что в ходе встречи Дональда Трампа и Владимира Путина будет положено начало для нормализации отношений между двумя странами. "Мы никогда не носили розовые очки, но, конечно, рассчитываем, что это возможно", - подчеркнул Песков.