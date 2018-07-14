Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что санкции против Крыма «совершенно ничтожные». По его словам, эти экономические ограничения против полуострова не приносят серьёзного ущерба экономике России.

«Санкции, о которых постоянно трубят наши власти, они по Крыму, если вы проанализируете, совершенно ничтожны. Основные санкции, которые внедрялись, они вводились после MH17 и после событий на востоке нашей страны», - заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что если минский формат увенчается успехом, то по Крыму останутся санкции, которые не принесут никакого вреда, передаёт РИА Новости.

Мураев также отметил, что Вашингтон не рассматривает Киев как своего партнёра, а используют в качестве инструмента давления на Москву. «Нас используют как объект для того, чтобы решать свои геополитические вопросы. Мы такая точка, которую используют, чтобы больнее надавить на мозоль Российской Федерации, но в первую очередь не решить наши проблемы, а решить свои интересы».