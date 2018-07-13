Депутат Рады признал, что Европу раздражают украинские проблемы

Украинский вопрос раздражает Европу, а сама страна перестает быть субъектом переговоров. Об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.

Депутат порадовался, что на тему Украины ещё будут говорить президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин. после того, как Шуфрич побывал на саммите Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, он понял, что в Европе эти вопросы поднимать не хотят, пишет "Свободная пресса".Там не понимают, почему минские соглашения не соблюдаются, "почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он - принять законы", отметил парламентарий. И сам ответил : "вопрос блокирует коалиция и президент".