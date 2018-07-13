Петр Порошенко рассказал, как Киев должен закупать российский газ

Украинский лидер Петр Порошенко считает, что самой оптимальной моделью закупки Украиной российского газа является закупка на границе двух стран. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе. В Кремле прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке - 2"

В вопросах энергетической безопасности Украина планирует придерживаться «интеграции в европейские модели», и исходить из европейской юрисдикции. Однако российский газ Петр Порошенко хотел бы закупать непосредственно на украино-российской границе - будучи «частью Европы».

Порошенко также обратил внимание на риски для экономики Европы от строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, он сделает европейскую экономику «менее эффективной, менее конкурентоспособной и более зависимой от России».