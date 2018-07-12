В Хельсинки состоится встреча Лаврова и Помпео

В Хельсинки 16 июля в рамках саммита российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Майка Помпео.

Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт сегодня сообщила, что госсекретарь Штатов будет сопровождать американского президента во время его поездки в Финляндию. Там же пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".

Предполагается, что дипломаты поделятся мнениями о самых актуальных вопросах российско-американских отношений. Кроме того, Помпео намерен встретиться с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.