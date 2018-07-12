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В Хельсинки состоится встреча Лаврова и Помпео
12 июля 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Хельсинки 16 июля в рамках саммита российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Майка Помпео.
Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт сегодня сообщила, что госсекретарь Штатов будет сопровождать американского президента во время его поездки в Финляндию. Там же пройдут его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".
Предполагается, что дипломаты поделятся мнениями о самых актуальных вопросах российско-американских отношений. Кроме того, Помпео намерен встретиться с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
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