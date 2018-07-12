Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа про газопровод "Северный поток-2". Он заявил, что газопроводы являются исключительно коммерческими проектами. Меркель ответила на критику Трампа о зависимом положении Германии от России

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия является надежным гарантом энергетической безопасности Европы. Газопроводы отвечают интересам как поставщика природного газа, так и его покупателей в Западной Европе, отметил Песков.

То, что "Северный поток-2" якобы сделает Германию заложницей России, Песков не согласился. "Поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимной зависимости. Это является, кстати говоря, залогом стабильности и залогом дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях", - сказал Песков.

Глава Соединённых Штатов заявил, что Вашингтон защищает Берлин, а тот, в свою очередь, заключает газовую сделку с Россией. Такие действия со стороны Германии Трамп посчитал неприемлемыми.