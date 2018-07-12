В Крыму отреагировали на слова Тимошенко о возвращении Крыма

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский отреагировал на заявление депутата Верховной Рады Юлии Тимошенко, заявив, что Крым станет главной темой во время предвыборной кампании на Украине.

Как сказал Полонский в беседе с RT, из-за экономического, политического и социального кризиса в стране украинским политикам "не о чем говорить и не о чем отчитываться перед своим народом". А на теме Крыма как раз можно строить какие-то элементы предвыборной кампании. Вице-премьер отметил, что крымский референдум 2014 года был проведён в соответствии с нормами международного права, на которые пытается сослаться Тимошенко.

Степан Кискин, депутат Симферопольского городского совета от КПРФ, считает высказывания Тимошенко полным бредом. "Какая армия, какое укрепление, когда все в развалинах?", - отметил он, передает РИА Новости. По его слдовам, Тимошенко "занимается пустыми хлопотами".