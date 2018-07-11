Демократы в конгрессе США считают, что встреча нынешнего главы Белого дома с президентом России, которая должна произойти в столице Финляндии, нежелательна. По их словам, Дональд Трамп может «разболтать» гостайны.

Сенатор Чак Шумер заявил журналистам, что во время беседы с глазу на глаз Владимир Путин может «обставить» президента Дональда Трампа, передает телеканал СNN. Сенатор также добавил, что без помощников лидеру Соединенных Штатов, которые могут «вовремя остановить», не обойтись, сообщает kp.ru.

По словам американского законодателя, главу Белого дома уже «обставили» при личной встрече лидеры Китая и КНДР. Будет еще хуже для него встретиться «один на один с таким очень, очень умным для себя человеком, как президент Путин». Поэтому в конгрессе категорически не хотят, чтобы эта встреча произошла тет-а-тет.

Напомним, что встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. О необходимости провести личную встречу лидеры государства договорились ещё 20 марта 2018 года.