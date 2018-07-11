Украина хочет ввести санкции против 12 российских издательств

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил расширить санкции в отношении российских издательств, которые якобы распространяют «антиукраинскую литературу».

Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, комитет ведет список изданий, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека". Как передаёт источник, перечень носит рекомендательный характер и составляется на основе собственного мониторинга книжного рынка государства-агрессора.

На сегодняшний день в список запрещенных на Украине изданий входят 184 книги. Это произведения Захара Прилепина, Александра Дугина, Эдуарда Лимонова и т.д. А также издательства «Эксмо», «Вече», «Алгоритм», «Центрполиграф» и проч.