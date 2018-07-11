В Крыму скоропостижно умер внук Леонида Брежнева Андрей

В Крыму во вторник, 10 июля, скоропостижно скончался один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей. Андрею Брежневу была 57 лет. О кончине внука Леонида Ильича Брежнева сообщили в крымском отделении партии "Родина", - сообщает РБК. С 2016 года Андрей Брежнев являлся членом партии "Родина".

Во время своей политической карьеры Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Политик баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, претендовал на должность вице-мэра Москвы. В 2004—2014 годах был членом КПРФ.

Председатель крымского отделения партии "Родина" Константин Кнырик сообщил, что у Брежнева случился инфаркт, в результате он умер.

Андрей Юрьевич Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. В последнее время Брежнев проживал в Севастополе. Его отец — Юрий Леонидович Брежнев (1933—2013), советский государственный и партийный деятель, первый замминистра внешней торговли СССР; мать — Людмила Владимировна Брежнева.

В 1983 году Андрей Брежнев окончил факультет международных экономических отношений в МГИМО. Он работал в МИД и Министерстве торговли СССР. Занявшись политикой, Брежнев стал одним из организаторов партии «Новые коммунисты». У него два взрослых сына – Леонид и Дмитрий.