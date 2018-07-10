В Эстонии заявили о нарушении границы российским самолетом

Силы обороны Эстонии заявили, что самолет РФ без разрешения вторгся в воздушное пространство страны. Это случилось в районе острова Вайндлоо. Отмечается, что самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Речь идет об Ил-96. Транспондер самолета был включен, однако план полета не был предоставлен. Пилоты российского судна контактировать с эстонскими диспетчерами не стали. Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста послу России.