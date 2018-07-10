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Волкер разрешил ВСУ обстреливать Донбасс: "имеет право"
10 июля 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер одобряет регулярные обстрелы Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса. По его словам, они имеют право защищать территорию своей страны от иностранных военных.
Об этом он рассказал в интервью изданию Bild. "Для страны совершенно нормально иметь солдат в своей стране", - отметил Волкер. Так что проблемы в нарушении Украиной Минских договоренностей и обстрелах военнослужащими Украины населенных пунктов на Донбассе он, по всей видимости, не видит. Представитель Госдепа отметил, что нарушения договоренностей о прекращении огня с украинской стороны есть, но наиболее серьезные нарушения "происходят на оккупированной Россией территории".
"Не забывайте, что именно ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете населенный пункт в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы «обе стороны». Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - считает Волкер.
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