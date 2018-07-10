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Британский журналист Джон Уоррен рассказал о допросе на украинской границе

10 июля 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Британский журналист Джон Уоррен рассказал о допросе на украинской границе

Журналиста из Великобритании Уоррена Грэма Бродерипа, который ведет популярную передачу "Поедем, поедим" на российском канале, не пустили на территорию Украины. Ему запретили посещать страну три года.

Как рассказал Уоррен, он сейчас находится в отпуске и собирался съездить на Украину по личным вопросам. В киевском аэропорту Борисполь на паспортном контроле ему задали вопрос, посещал ли он Крым. После утвердительного ответа журналиста завели в служебную комнату и "пошло-поехало, какими авиалиниями, откуда летел в Крым, в Симферополь или нет?" Пограничники заявили в ходе допроса Уоррена, что Крым является якобы "оккупированной территорией" и запретили въезд, передает НТВ. Как отметил Джон, он рад, "что программа "Поедем, поедим!" не знает границ и ее смотрят везде!"

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Госдума приняла закон о совместных завещаниях

Госдума приняла закон о совместных завещаниях

Государственная дума сегодня в третьем чтении приняла закон о совместном завещании супругов. Новые правила получения наследства станут действовать с 1 июня следующего года.

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В Японии медсестра убивала находившихся при смерти пациентов

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Жительница Иокогамы медсестра Аюми Кубоки, которая была арестована по подозрению в убийстве пожилого мужчины в больнице, призналась в преступлении, а также в убийстве еще нескольких пациентов медучреждения.

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Жена футболиста Дмитрия Тарасова родила дочь

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Волкер разрешил ВСУ обстреливать Донбасс: "имеет право"

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Британский журналист Джон Уоррен рассказал о допросе на украинской границе

Британский журналист Джон Уоррен рассказал о допросе на украинской границе

Журналиста из Великобритании Уоррена Грэма Бродерипа, который ведет популярную передачу "Поедем, поедим" на российском канале, не пустили на территорию Украины. Ему запретили посещать страну три года.

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В ЮАР потерпел крушение самолет с пассажирами

В ЮАР потерпел крушение самолет с пассажирами

Пассажирский самолет разбился в поле недалеко от столицы ЮАР Претории. Двадцать человек пострадали при крушении самолета недалеко от аэропорта "Уондербум", один находится в критическом состоянии.

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Пастор из США предсказал, что лунное затмение приведет к Апокалипсису на Земле

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Максим Галкин предсказал результат сборной РФ на ЧМ еще год назад

Максим Галкин предсказал результат сборной РФ на ЧМ еще год назад

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Мужчину с тремя видами онкологии удалось вылечить в Одинцовской больнице

В подмосковном Одинцово врачам центральной больнице удалось спасти мужчину с тремя видами онкологии. Пациент обратился в Одинцовскую ЦРБ для подтверждения диагноза - рака предстательной железы.

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Скончался экс-глава МИД Великобритании Питер Карингтон

Скончался экс-глава МИД Великобритании Питер Карингтон

Ушел из жизни бывший глава Министерства иностранных дел Британии 99-летний Питер Карингтон, проработавший в ведомстве с 1979 по 1982 год. Об этом есть сообщение на сайте палаты лордов.

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У медика, помогавшего пострадавшим в Эймсбери, полиция забрала автомобиль

У медика, помогавшего пострадавшим в Эймсбери, полиция забрала автомобиль

Полиция сегодня изъяла автомобиль, принадлежащий медику, оказывавшему помощь пострадавшим при отравлении в Эймсбери. Люди в противогазах и военной форме обернули белый автомобиль Audi плёнкой и эвакуировали с улицы.

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На Украине начали готовить детей-диверсантов для «войны на уничтожение России»

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Минтруд отчитался о поддержке закона о пенсиях более 60 регионами

Власти 61 региона направили в Государственную думу положительные отзывы об инициативе правительства повысить пенсионный возраст в России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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СМИ: невестки Говорухина делят его наследство

СМИ: невестки Говорухина делят его наследство

Невестки ушедшего из жизни известного российского кинорежиссера Станислава Говорухина всеми силами планируют получить свою долю наследства, оставшегося после его смерти.

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Жалобу на запрет движения грузовиков по Крымскому мосту еще не рассмотрели

Жалобу на запрет движения грузовиков по Крымскому мосту еще не рассмотрели

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Панкратов-Чёрный получил травму ребер

69-летний Александр Панкратов-Чёрный получил серьёзную травму на съёмках. Артист отказался от лечения по причине очень загруженного графика. Актёр продолжил свою работу.

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Актриса Мария Кожевникова наконец раскрыла имя младшего сына

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Медики научились по новому тесту крови определять дату смерти человека

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Футбол, барыги и бесстыдство

Футбол, барыги и бесстыдство

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Из пещеры в Таиланде спасли всех детей

Из пещеры в Таиланде спасли всех детей

Из затопленной пещеры в Таиланде спасателям удалось эвакуировать всех детей. Согласно последней информации, специалисты смогли вывести на поверхность двенадцатого члена детской футбольной команды.

//Спорт

Врач сборной России рассказал, что вдыхали футболисты перед матчем с Хорватией

Врач сборной России рассказал, что вдыхали футболисты перед матчем с Хорватией

Врачу сборной России по футболу Эдуарду Безуглову пришлось объяснить, что перед началом второго тайма четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии российские футблисты вдыхали нашатырный спирт.

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Зарплаты москвичей и петербуржцев перестали расти

Зарплаты москвичей и петербуржцев перестали расти

Специалисты сегодня сделали заявление, которое расстроит жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно последней информации, у москвичей и петербуржцев к настоящему моменту остановился рост зарплат.

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Песков: слова сенатора Кеннеди, посетившего Россию, "трудно понять"

Песков: слова сенатора Кеннеди, посетившего Россию, "трудно понять"

Дмитрий Песков считает очевидным после заявления о российкой власти сенатора Джонна Кеннеди - американский политический истеблишмент находится под сильным внутренним русофобским давлением.

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Возможно, мужчины в России не столь привлекательны

Возможно, мужчины в России не столь привлекательны

В социальных сетях и СМИ разгорается пылкое обсуждение не только подготовки России к чемпионату мира по футболу, но и подготовка россиянок к встрече одиноких иностранцев. Чемпионат мира – повод поболеть за свою сборную и поучаствовать в массовом празднике футбола или познакомиться с неженатыми туристами?

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Песков: Москва ожидает от Лондона "политического просветления"

Песков: Москва ожидает от Лондона "политического просветления"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Москва ожидает "политического просветления" от британского руководства после назначения нового министра иностранных дел страны.

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Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Греции

Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Греции

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова пострадала во время отпуска в Греции. Плохими новостями о своем состоянии знаменитость поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

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Кремль невысоко оценил вклад Бориса Джонсона в развитие отношений с РФ

Кремль невысоко оценил вклад Бориса Джонсона в развитие отношений с РФ

В Кремле невысоко оценили вклад экс-министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона в развитие отношений с Россией. Об этом во вторник, 10 июля, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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В Кремле нашли секретное оружие против Дональда Трампа

В Кремле нашли секретное оружие против Дональда Трампа

Накануне предстоящей встречи между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Хельсинки многие аналитики делают предположения, какой тон на ней будет задан российско-американским отношениям и как всё-таки Дональд Трамп относится к России.

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В Кремле рассказали, чего ожидают от сборной Англии в полуфинале ЧМ

В Кремле рассказали, чего ожидают от сборной Англии в полуфинале ЧМ

В Кремле во вторник, 10 июля, рассказали, чего ожидают от сборной Англии в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Информацию сегодня предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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На беременную Эвелину Бледанс в парке напал злоумышленник

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Из затопленной пещеры в Таиланде вывели девятого ребенка

Из затопленной пещеры в Таиланде вывели девятого ребенка

Утром во вторник, 10 июля, стало известно, что из затопленной пещеры, расположенной на севере Таиланда, вывели девятого человека. Ранее сегодня спасатели приступили к третьей фазе эвакуации.

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Россияне назвали Францию главным претендентом на победу в ЧМ по футболу

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Эксперт высказался о жестких словах американского сенатора насчет властей РФ

Эксперт высказался о жестких словах американского сенатора насчет властей РФ

Глава Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев высказался сегодня насчет заявления американского сенатора Джона Кеннеди о том, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять.

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