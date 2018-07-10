Британский журналист Джон Уоррен рассказал о допросе на украинской границе

Журналиста из Великобритании Уоррена Грэма Бродерипа, который ведет популярную передачу "Поедем, поедим" на российском канале, не пустили на территорию Украины. Ему запретили посещать страну три года.

Как рассказал Уоррен, он сейчас находится в отпуске и собирался съездить на Украину по личным вопросам. В киевском аэропорту Борисполь на паспортном контроле ему задали вопрос, посещал ли он Крым. После утвердительного ответа журналиста завели в служебную комнату и "пошло-поехало, какими авиалиниями, откуда летел в Крым, в Симферополь или нет?" Пограничники заявили в ходе допроса Уоррена, что Крым является якобы "оккупированной территорией" и запретили въезд, передает НТВ. Как отметил Джон, он рад, "что программа "Поедем, поедим!" не знает границ и ее смотрят везде!"