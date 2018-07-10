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Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим соперником
10 июля 2018, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп заявил, что не может сказать, является президент России Владимир Путин для него врагом или другом. По словам президента США, российский лидер - это соперник.
Так Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов в Белом доме перед тем, как отправиться в Европу, передает Reuters. Трамп считает, что запланированная на 16 июля в Финляндии встреча с президентом России Владимиром Путиным может оказаться самой простой частью его европейского турне. Почему - он не объяснил.
По планам, Трамп посетит Великобританию, будет принимать участие в саммите НАТО в Брюсселе и встретится с Владимиром Путиным в Хельсинки.
Во вторник, 10 июля, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, какие темы будут обсуждать в рамках грядущей встречи американский президент Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.
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