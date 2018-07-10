В Белоруссии собирают подписи за запрет георгиевских лент

Петиция с требованием запрета георгиевских лент появилась на белорусском сайте petitions.by. Заявляется, что георгиевская лента угрожает территориальной целостности Белоруссии.

Авторы петиции утверждают, что георгиевская лента является "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма". Выдвигается требование ввести административную ответственность за использование георгиевских лент.

Кроме запрета самой ленточки, авторы петиции просят определить предметы или исторические объекты, на которые будущий запрет распространяться не будет.