Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Москва ожидает "политического просветления" от британского руководства после назначения нового министра иностранных дел страны.

Песков подчеркнул, что недавно российский лидер Владимир Путин говорил о необходимости перевернуть не самую лучшую страницу в отношениях РФ и Великобритании. Именно поэтому Кремль рассчитывает на изменение ситуации после вступления в должность нового главы британского МИД, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы России отметил, что вклад экс-министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона в развитие связей Москвы и Лондона нельзя назвать большим.