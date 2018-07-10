Песков: слова сенатора Кеннеди, посетившего Россию, "трудно понять"
10 июля 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает очевидным после заявления о российской власти сенатора Джона Кеннеди - американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под сильным внутренним русофобским давлением.
Политик Джон Кеннеди посетил Москву в составе делегации американских сенаторов, а по возращении в Вашингтон сравнил российских политиков "с мафией".
По словам пресс-секретаря президента РФ, эти слова сенатора "трудно понять", особенно без учета контекста, в котором они были сказаны, - сообщает ТАСС. "Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением", - прокомментировал Песков высказывание Кеннеди.
Ранее заявление Кеннеди о том, что Путину нельзя доверять, прокомментировали глава Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, сенаторы Франц Клинцевич и Владимир Джабаров.
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