На Южном Урале изменилась тройка лидеров рейтинга АПЭК

Сегодня, 10 июля, представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров рассказал, что в июньском рейтинге изменилась тройка лидеров. Напомним, что данный рейтинг ежемесячно оценивает рейтинг политического влияния региона.

Первое место осталось за главой региона, а вот между 2 и 3 местом произошла рокировка. Напомним, что ранее на 2 месте был председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, а на 3 – глава ФБ Юрий Никитин. Теперь же они поменялись местами.

По мнению Андрея Лаврова, это говорит о сохранении в регионе консенсуса элиты, который выстроил глава Челябинской области, однако заметно усиление позиций силовиков.