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На Южном Урале изменилась тройка лидеров рейтинга АПЭК
10 июля 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 10 июля, представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров рассказал, что в июньском рейтинге изменилась тройка лидеров. Напомним, что данный рейтинг ежемесячно оценивает рейтинг политического влияния региона.
Первое место осталось за главой региона, а вот между 2 и 3 местом произошла рокировка. Напомним, что ранее на 2 месте был председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, а на 3 – глава ФБ Юрий Никитин. Теперь же они поменялись местами.
По мнению Андрея Лаврова, это говорит о сохранении в регионе консенсуса элиты, который выстроил глава Челябинской области, однако заметно усиление позиций силовиков.
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