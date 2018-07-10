Сенатор из США сравнил российских политиков с мафией

30 июня в Россию прибыла группа американских сенаторов и конгрессменов. Как сообщает агенство Ассошиэйтед Пресс, сенатор Джон Кеннеди сделал заявление, что президента России Владимира Путина «нужно сдерживать» и доверять ему нельзя. После визита в Россию американский сенатор раскритиковал антироссийские санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимал американскую делегацию, а также состоялась встреча сенаторов из США с российскими парламентариями, передаёт РИА Новости.

Кроме этого, Кеннеди добавил, что в России отсутствует политическая философия. «Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия — деньги и власть», - заявил сенатор.

Напомним, что ранее власти Соединенных Штатов Америки обещали прибегнуть к «драконовским мерам» в отношении Москвы, в случае обнаружения вмешательства России в дела США.