Леонид Слуцкий: у председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ есть воля к диалогу

В эти дни в Берлине проходит очередная сессия ПА ОБСЕ. В повестке заседаний — три антироссийские резолюции, инициированные делегациями Украины и Грузии. Тем не менее представители нашей страны отмечают некоторые позитивные сдвиги в деятельности организации.

Накануне вечером состоялась встреча российской делегации с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели, представляющим Грузию. Он возглавил Ассамблею в ноябре 2017 года, после того как его предшественница Кристин Муттонен была вынуждена сложить полномочия из-за провала её партии на выборах в австрийский парламент. На открытии 27-й сессии ПА ОБСЕ Церетели заявил, что «конфликт между Россией и Грузией остается нерешенным», и всё же инициатором вчерашней встречи выступил именно он.









— Мы побывали у господина Церетели по его приглашению. Есть разница в понимании абхазского и южноосетинского досье, и эта разница вряд ли нивелируется даже через довольно продолжительное время, — говорит председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Но очень важно, что у Георгия Церетели, который является безальтернативным кандидатом на переизбрание в спикеры ПА ОБСЕ, есть воля к диалогу. Он предложил сконцентрироваться на каком-либо непростом досье и работать над ним совместно с российской делегацией.

По словам Слуцкого, принятие резолюций, предложенных Украиной и Грузией, было вполне предсказуемым. Например, к резолюции по событиям 2008 года в Цхинвале не внесли ни одной поправки. Однако прежнего «антироссийского» единодушия в рядах ПА ОБСЕ больше нет:

— Голосование идет с неизменным перевесом в 10-15 голосов, но это гораздо меньше, чем, скажем, пару лет назад. Конечно, пока рано говорить о том, что Парламентская Ассамблея переориентировалась в пользу здравого смысла, поэтому продолжать работу на этой международной площадке необходимо. Тем более — в условиях нашего отсутствия в ПАСЕ.

В рамках сессии ПА ОБСЕ российская делегация продолжила контакты с американскими коллегами. Напомним, ранее группа сенаторов из США побывала в Государственной Думе и Совете Федерации. В Берлине парламентарии обеих стран обсуждали Украину и Сирию, коснулись и нашумевшего «закона Димы Яковлева», который в том числе запрещает усыновление американцами детей из России. Конгрессмены вновь заговорили о его отмене, однако представители РФ заявили, что диалог по этому вопросу возможен только после того, как в США появится контрольный орган в сфере опеки.