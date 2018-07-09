Британия впервые обвинила Россию в химатаке в Эймсбери
9 июля 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Россия совершила атаку на территории Британии в Эймсбери, которая привела к смерти гражданина страны. Так заявил сегодня министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте.
«Думаю, что весь мир объединится с нами в осуждении этого», — добавил министр.
Ранее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление мужчины и женщины в британском Эймсбери, в организме которых нашли следы «Новичка», не связано с инцидентом с семьей Скрипалей.
Британская полиция минувшим вечером, 8 июля, сообщила о кончине женщины, отравленной нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери.
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