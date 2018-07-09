Британия впервые обвинила Россию в химатаке в Эймсбери

Россия совершила атаку на территории Британии в Эймсбери, которая привела к смерти гражданина страны. Так заявил сегодня министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте. Шульгин заявил, что инцидент в Эймсбери мог быть специально спланирован

«Думаю, что весь мир объединится с нами в осуждении этого», — добавил министр.

Ранее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление мужчины и женщины в британском Эймсбери, в организме которых нашли следы «Новичка», не связано с инцидентом с семьей Скрипалей.

Британская полиция минувшим вечером, 8 июля, сообщила о кончине женщины, отравленной нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери.