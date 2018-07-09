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Пушков рассказал, для чего нужна встреча Путина и Трампа
9 июля 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков рассказал, для чего нужна встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.
По словам сенатора, основной целью саммита, который пройдет 16 июля в Хельсинки, не является выдвижение взаимных ультиматумов. Пушков убежден, что встреча необходима для возобновления конструктивного диалога и поиска решений возникших проблем, передает сегодня kp.ru.
Напомним, ранее представители США и России договорились о проведении двусторонних переговоров лидеров стран на нейтральной территории.
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