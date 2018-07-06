Путин назначил новых генералов в МВД, СК и ФСИН

Владимир Путин подписал указ о назначении ряда генералов, в том числе новых, на руководящие должности в региональных управлений МВД, Следственного комитета и ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Указу президента РФ, начальником ГУ МВД РФ по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Михаил Давыдов. Начальником ГУ ФСИН по Ростовской области - генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев. Андрею Липилину присвоено звание генерал-майора, и он назначен начальником УМВД РФ по Ярославской области. Начальником УМВД РФ по Камчатскому краю назначен полковник Михаил Киселев.

Генерал-майор Сергей Помозов назначен первым заместителем Московского межрегинального следственного управления на транспорте.