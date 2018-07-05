Дмитрий Федечкин не станет мэром Миасса

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сегодня утром, 5 июля, снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на кресло мэра Миасса. В итоге конкурсная комиссия должна выбрать минимум двух кандидатов из восьми претендентов. О причинах своего поступка Дмитрий Федечкин подробно рассказал на своей страничке в соцсети.

По мнению теперь уже бывшего кандидата на должность градоначальника, в Миассе могут стать мэром пять человек, и если все они выйдут на голосование, достаточного числа голосов они не наберут.

- Город останется без главы на неопределенное время, - отмечает Дмитрий Федечкин. - А это - фиаско и новый политический коллапс. Оппоненты, безусловно, воспользуются этим моментом для нанесения очередного дискредитирующего удара по реноме губернатора.

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