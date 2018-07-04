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От участия в выборах мэра Москвы сами отказались 26 кандидатов из 33
4 июля 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил сегодня, что 26 кандидатов на должность мэра Москвы из 33 сами отказались от дальнейшего участия в выборах.
При этом только пять соискателей на главную должность в столичной мэрии собрали необходимое для регистрации число подписей муниципальных депутатов. Это действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, коммунист Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин.
Документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал только 76 подписей мундепов при необходимом минимуме в 110.
Московская городская избирательная комиссия закончила прием документов, собранных подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры 3 июля в 18.00. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.
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