От участия в выборах мэра Москвы сами отказались 26 кандидатов из 33

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил сегодня, что 26 кандидатов на должность мэра Москвы из 33 сами отказались от дальнейшего участия в выборах.



При этом только пять соискателей на главную должность в столичной мэрии собрали необходимое для регистрации число подписей муниципальных депутатов. Это действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, коммунист Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин.



Документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал только 76 подписей мундепов при необходимом минимуме в 110.



Московская городская избирательная комиссия закончила прием документов, собранных подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры 3 июля в 18.00. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.



