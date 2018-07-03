Летающие у границ РФ самолеты-разведчики США безнадежно устарели и ломаются
3 июля 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Американские издания сообщили, что состоящие на вооружении ВВС страны более полувека Boeing C-135 уже устарели и постепенно становятся хламом, из-за этого Штаты находятся в неловком положении.
Из-за бесконечных поломок разведывательных самолетов за последние 2 года американским ВВС пришлось отменить около 500 вылетов, пишет газета Defense News. Несколько законодателей из-за такого технического состояния самолетов-разведчиков просят министра ВВС США Хезер Уилсон провести расследование и сообщить его результаты.
Правительство предложило выделить более 2000 миллионов на закупку новых Boeing OC-135. Сенат поддержал предложение, теперь его будет рассматривать Палата представителей.
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