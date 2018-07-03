Делегация США попросила закрыть встречу с парламентариями России для журналистов

Делегация американских конгрессменов, которые прибыли в Россию с деловым визитом, попросила закрыть для журналистов встречу с российскими парламентариями. Об этом сообщили в аппарате Государственной думы.

Эта просьба была несколько неожиданна, поскольку в Госдуме шла подготовка к проведению открытых переговоров, на встрече должны были присутствовать как российские, так и журналисты из США.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, по всей видимости предстоит серьезный разговор и Госдума решила поддержать конгрессменов США.

Это первый визит делегации американских конгрессменов в РФ за последние два года.