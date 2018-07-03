Делегация США попросила закрыть встречу с парламентариями России для журналистов
3 июля 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Делегация американских конгрессменов, которые прибыли в Россию с деловым визитом, попросила закрыть для журналистов встречу с российскими парламентариями. Об этом сообщили в аппарате Государственной думы.
Эта просьба была несколько неожиданна, поскольку в Госдуме шла подготовка к проведению открытых переговоров, на встрече должны были присутствовать как российские, так и журналисты из США.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, по всей видимости предстоит серьезный разговор и Госдума решила поддержать конгрессменов США.
Это первый визит делегации американских конгрессменов в РФ за последние два года.
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