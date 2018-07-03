Минск отреагировал на планы Польши разместить дивизию США

Посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко заявил, что Минск учтёт в военном планировании намерение Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США. Эти планы повышают уровень военной опасности в регионе.

Данная мера не несёт непосредственной угрозы для Белоруссии и ответ не должен быть экстренным, считает посол. Такие решения, безусловно, будут учтены и в национальном военном строительстве, и в военном сотрудничестве в форматах Союзного государства и ОДКБ, отметил Игорь Петришенко, передает РИА Новости.

Размещение на своей территории военной базы другой страны — право суверенного государства, считает Петришенко: если Польша считает, что таким образом сможет обеспечить собственную безопасность, то должна действовать с учетом интересов страны.



Ранее Польша заявила о готовности разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию, для этого Варшаве придется "раскошелиться" на 1,5-2 миллиарда долларов.