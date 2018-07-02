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Названа причина страха Запада перед переговорами Путина и Трампа

2 июля 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Названа причина страха Запада перед переговорами Путина и Трампа
фото: globallookpress.com

В ряде европейских государств и американском истеблишменте боятся предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в статье, появившейся на страницах британской прессы.

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Трамп назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным во время скорой встречи

Как пишет издание The Independent, политики в Европе и США обеспокоены тем, что президент России и американский лидер смогут прийти к взаимопониманию. В этом случае будет разрушен созданный на Западе и выгодный для многих образ РФ как врага.

Путин и Трамп должны провести переговоры в середине текущего месяца на территории Финляндии. Некоторое время назад глава Белого дома обозначил вопросы, которые он намерен обсудить со своим российским коллегой. В число этих тем вошли мирное урегулирование в Сирии, ситуация в Донбассе, а также «вмешательство в выборы», в котором Москву обвиняют в Соединенных Штатах.

 

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