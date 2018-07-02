В Киеве раскрыли детали плана по «зачистке» российского Крыма

На Украине раскрыли детали плана по «зачистке» Крыма после восстановления контроля Киева над полуостровом. С соответствующим заявлением в СМИ выступил Айдер Муждабаев, представитель запрещенного в России крымско-татарского Меджлиса.

Муждабаев разделил население российского региона на три категории. В первую вошли люди, сотрудничающие с властями РФ. Их, по мнению собеседника СМИ, необходимо депортировать.

Вторую категорию – крымчан, выполняющих «какие-то работы» - Муждабаев хочет лишить избирательных прав на длительный срок. Также, по словам представителя экстремистской организации, на полуострове есть жители, которые «ни в чем не виноваты», передает агентство «Новороссия».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, состоявшегося в регионе. Украинские власти не признали результаты голосования и объявили полуостров оккупированным.