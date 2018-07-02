Игоря Шувалова ждут на допрос в Лондоне

Великобритания через Интерпол может выписать так называемый «красный ордер» на экстрадицию бывшего первого вице премьера, а ныне председателя госкорпорации «Внешэкономбанк» Игоря Шувалова. Его хотят допросить о законности происхождения финансовых средств, на которые госчиновник купил престижную недвижимость в Лондоне.

О попытках властей Великобритании получить от Игоря Шувалова объяснения в законности происхождения денег, в рамках вступившего в действия с начала этого года английского правового акта «О криминальных финансах», сообщило несколько английских политических сетевых изданий. Как утверждается, так называемый «запрос о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders - UWO)» был направлен Игорю Шувалову еще весной этого года, когда он был членом кабинета министров и повторен в начале июня, когда госчиновник стал главой госкорпорации. Однако ответа получено не было.

Теперь у английских властей есть два пути. Первый – наложить арест, а затем по решению суда конфисковать имущество Игоря Шувалова и его счета в пользу Соединенного королевства. Либо потребовать от России его выдачи для дачи показаний через Интерпол. Как утверждают в Лондоне, будут испробованы оба варианта. Впрочем, второй вариант представляется нереалистичным, так как процесс экстрадиции запускается только по решению страны пребывания разыскиваемого лица. Представить себе, чтобы российский суд отпустил на расправу бывшего вице-премьера, невозможно.

В МИД РФ и российском отделении Интерпола от официальных комментариев уклонились, заявив, что пока нет «предмета для обсуждения, т.е. ордера». Однако источник в дипломатическом ведомстве признал, что «мы в курсе проблемы. Как ее решать пока непонятно».