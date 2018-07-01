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США рапортовали об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы
1 июля 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Военно-воздушные силы США провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, для испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.
Бомба предназначена для европейских военных баз, в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. Испытания были проведены на тестовом полигоне Тонопа в штате Невада.
B61-12 была призвана заменить четыре другие модификации бомб B61 (B61-3, -4, -7, -10) в ядерном арсенале США. Модернизация позволит B61-12 прослужить еще, по меньшей мере, лет 20.
Как отметил сотрудник национальной администрации управления ядерной безопасности министерства энергетики США Майкл Люттон, испытания показали, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 соответствует требованиями национальной безопасности, сообщает Military.
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