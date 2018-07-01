США рапортовали об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы

Военно-воздушные силы США провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, для испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

Бомба предназначена для европейских военных баз, в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. Испытания были проведены на тестовом полигоне Тонопа в штате Невада.

B61-12 была призвана заменить четыре другие модификации бомб B61 (B61-3, -4, -7, -10) в ядерном арсенале США. Модернизация позволит B61-12 прослужить еще, по меньшей мере, лет 20.

Как отметил сотрудник национальной администрации управления ядерной безопасности министерства энергетики США Майкл Люттон, испытания показали, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 соответствует требованиями национальной безопасности, сообщает Military.