В Совфеде ответили на планы Порошенко поднять флаг Украины над Севастополем
1 июля 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Заявление Петра Порошенко о том, что над Севастополем будет поднят флаг Украины, оценили в СовФеде. Член комитета по международным делам Сергей Цеков отметил, что лучше бы власти Украины подняли флаги на своих одесских базах.
"Украинский флот вообще довели до ручки", - отметил Цеков в беседе с RT. А что касается флага над Севастополем - это сказки, рассчитанные на "не вполне адекватных" граждан Украины.
Петр Порошенко в день Военно-морских сил Украины (ВМС Украины) пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг. Президент Украины назвал Севастополь украинским.
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