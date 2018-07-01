В Совфеде ответили на планы Порошенко поднять флаг Украины над Севастополем

Заявление Петра Порошенко о том, что над Севастополем будет поднят флаг Украины, оценили в СовФеде. Член комитета по международным делам Сергей Цеков отметил, что лучше бы власти Украины подняли флаги на своих одесских базах.

"Украинский флот вообще довели до ручки", - отметил Цеков в беседе с RT. А что касается флага над Севастополем - это сказки, рассчитанные на "не вполне адекватных" граждан Украины.

Петр Порошенко в день Военно-морских сил Украины (ВМС Украины) пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг. Президент Украины назвал Севастополь украинским.