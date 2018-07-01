О чем говорили Путин и Болтон

Cтали известны некоторые подробности переговоров между советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли на этой неделе. Что думает Горбачев о встрече Трампа и Путина

Джон Болтон признал, что накануне саммита между Россией и США страны так и не пришли к согласию по вопросу Украины. По его словам, российский президент, обсуждая Украину, был предельно ясен.

«Мы согласились в том, что не согласны», — сказал Болтон в воскресенье в эфире CBS.

У президента Трампа пока непонятная позиция. На вопрос журналистов о возможном признании Крыма российским он ответил: «Посмотрим». На вопрос о продлении Соединёнными Штатами антироссийских санкций, Трамп ответил: «Поглядим на действия России».

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время назначенной на 16 июля встречи несколько тем: об Украине, о Сирии, о вмешательстве в выборы в США.