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О чем говорили Путин и Болтон
1 июля 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Cтали известны некоторые подробности переговоров между советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли на этой неделе.
Джон Болтон признал, что накануне саммита между Россией и США страны так и не пришли к согласию по вопросу Украины. По его словам, российский президент, обсуждая Украину, был предельно ясен.
«Мы согласились в том, что не согласны», — сказал Болтон в воскресенье в эфире CBS.
У президента Трампа пока непонятная позиция. На вопрос журналистов о возможном признании Крыма российским он ответил: «Посмотрим». На вопрос о продлении Соединёнными Штатами антироссийских санкций, Трамп ответил: «Поглядим на действия России».
Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время назначенной на 16 июля встречи несколько тем: об Украине, о Сирии, о вмешательстве в выборы в США.
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