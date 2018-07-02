ЛДПР: В отношении России ведется «игра без правил»

В партии ЛДПР считают, что политическое давление на Россию связано исключительно с экономическими причинами. Требование Евросоюза к России признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга-777", сбитого над Украиной в 2014 году, объясняется исключительно желанием получить повод для продления антироссийских санкций, говорится в заявлении партии.

Возрастающее давление на Россию в ЛДПР объясняют стремлением других государств завладеть российскими природными и человеческими ресурсами: «В мире не хватает энергоресурсов. Они есть в России. В мире не хватает пресной воды. В России она в избытке. На юге мало леса, древесины, в России почти половина мировых запасов леса. Русский народ талантлив, среди нас много самородков, одаренных людей. А значит, российские мозги будут продолжать скупать другие страны. Российские женщины красивы, их будут увозить на Запад, чтобы они там производили крепкое и сильное потомство», - предупреждает ЛДПР в официальном заявлении, опубликованном на сайте партии.

«В отношении России ведется «игра без правил», а политические обещания наших «друзей» оказываются «поцелуями Иуды», - отмечают в ЛДПР. - США и страны Запада, получив реальные политические уступки от России, нарушили свои обязательства и воспользовались ситуацией, чтобы укрепить свои позиции и перейти к новому наступлению на нашу страну».

«Нельзя ни на минуту терять здравомыслия, бдительности, - призывают в ЛДПР. Наш исторический опыт говорит, что любой «друг», любой политический союзник способен обмануть и предать в любое время. Мы не должны доверять никому, пока не доказано обратное. У нас нет друзей, есть только национальные интересы».