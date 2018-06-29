Пентагон разработал пропагандистскую говорящую листовку нового поколения

Специалисты Командования спецопераций ВС США (USSOCOM) разработали пропагандистское оружие нового поколения - «говорящие листовки». Это листы с встроенным проигрывателем аудиоинформации. Пентагон разработал треугольное колесо-трансформер

С их помощью предлагается распространять пропаганду на территории противника, причем понимать информацию смогут и неграмотные. Погка создан тестовый образец, в дальнейшем доработкой листовок займутся сторонние специалисты, для этого создан тендер.

Создаваемый продукт должен быть прочным, устойчивым к погодным условиям и способен отсылать обратный сигнал о получении ее адресатом. Кроме аудиоинформации, должна быть возможность оставлять на листовках и письменные послания.