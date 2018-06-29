В США нечаянно перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

Радиолюбители на западном побережье Соединенных Штатов в ночь на 27 июня были в шоке от сообщения наземного командования стратегическому бомбардировщику. Военные дали приказ пилоту нанести ядерный удар.

Пилоты должны были запустить по мишеням 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, они оснащены термоядерными боеголовками. Как выяснилось позднее, переговоры шли в ходе учений с участием боевой авиации, в том числе B-52, а также B-2 и самолета E-6 Mercury, сообщает "Экономика сегодня".