Генерал США рассказал о планах по борьбе с С-400

Для противостояния российской системе ПВО С-400 США планируют объединить усилия ВВС и сухопутных войск. Об этом сообщил руководитель боевого авиационного командования ВВС США генерал Джеймс Холмс. СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» поставки российского оружия Турции

Новый ЗРК теперь имеет большую дальность поражения, которая ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения. Это, как рассказал Холмс, беспокоит военных Соединенных Штатов, пишет kp.ru.

Генерал отметил, что у американцев есть некоторые возможности, и командование армии США их «объединит в плане разведки и управления». Он отказался пояснить, разрабатываются ли специально в этих целях в Соединенных Штатах гиперзвуковые ракеты.

Ранее, комментируя поставки С-400 Турции, помощник госсекретаря Уэс Митчелл заявил, что в ходе консультаций с представителями правительства Турции США неоднократно указывали, что приобретение российских систем ПВО грозит санкциями.